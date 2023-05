Tennis Nadal-Rückkehr? Davis Cup nicht vollends ausgeschlossen

"Es könnte Ende des Jahres so weit sein und dann könnte ich versuchen, den Davis Cup zu spielen, wenn ich mich dazu in der Lage fühle", sagte der 36-Jährige bei der Pressekonferenz in seiner Tennis-Akademie auf Mallorca. Nadal hatte erklärt, wegen einer Verletzung erstmals seit seinem Debüt 2005 nicht in Paris anzutreten.

Den Zeitpunkt seiner Rückkehr ließ der 14-malige French-Open-Gewinner offen. Die Finals im Davis Cup wären vom 21. bis 26. November im spanischen Malaga, Spanien müsste sich vom 12. bis 17. September in einer Gruppenphase dafür qualifizieren.