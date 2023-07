Der Tennisclub 1923 Grenzach war am vergangenen Wochenende in Feierlaune. Nachdem am Samstag die Herren 60-Mannschaft in der Südwestliga Meistertitel und Aufstieg in die Regionalliga perfekt gemacht hatte, legten die Damen 30 in der Badenliga nach. Die Grenzacherinnen sicherten sich ungeschlagen den Meistertitel und spielen in der kommenden Freiluftsaison 24 in der Südwestliga.