Tennis: Nummer eins macht’s kurz

Im Duell der beiden Swiss-Indoors-Debütanten muss die Nummer eins des Turniers nur eine kurze Schwächephase verarbeiten. Dem 3:0 im ersten Satz lässt der Mann mit der Vorhandpeitsche beim Stand von 3:3 sieben Spielgewinne in Serie folgen. Nach nur 1:05 Stunden gewinnt schlussendlich Rublev, der in Basel und Paris auch noch um eine Teilnahme am ATP-Finale in Turin spielt, die Partie mit 6:3, 6:2. Die Basel-Möhlin-Kombo mit Henry Bernet und Jérôme Kym schloss den Tennis-Tag auf einem rappelvollen Court eins ab. Gegen das chilenische Doppel Tabilo/Jarry erspielten sich die beiden Youngster nach schwachem Start (2:6) mit einem breaklosen 7:6 einen Tiebreak, der tatsächlich mit 10:3 an die jungen Schweizer ging.