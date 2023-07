Tennis, Oberliga Damen Grenzach spielt mit dem Rücken zur Wand

Es wird definitiv keine leichte Aufgabe am Bodensee werden. Denn Radolfzell hat die Oberliga in dieser Saison mehr als deutlich dominiert, steht quasi schon als Meister – und somit auch als Aufsteiger in die Badenliga – fest. Sie können das letzte Saisonspiel gegen Grenzach im Prinzip recht locker angehen.

Genau darauf hoffen die Grenzacherinnen am Sonntag. Denn ein Sieg gegen den scheinbar übermächtigen Gegner ist eher unwahrscheinlich. Daher will das junge Team versuchen, so viele Matches wie möglich zu gewinnen und keine Klatsche kassieren wie zuletzt der TC Singen (9:0) oder der TC Waldbronn (8:1).