Tennis, Oberliga Herren Nach Pfingst-Pause in den Rhythmus finden

Das Team des TC 1923 Grenzach II empfängt am Sonntag die Vertretung des TC BW Villingen. „Das Spiel ist ziemlich wichtig für uns. Die Tabelle der Liga ist ziemlich eng“, sagt Schmidt. „Da ist keiner hinten oder vorne raus. Wir spielen gegen Villingen und die sind ziemlich solide“, beschreibt Schmidt den Gegner, der, sofern er in Bestbesetzung antritt, auf den ersten sechs Positionen ausgeglichen besetzt ist.

Am Sonntag wird auf der Tennisanlage am Gmeiniweg hektische Betriebsamkeit herrschen. Denn neben der Reserve hat auch die Badenliga-Mannschaft ein Heimspiel (siehe obenstehenden Bericht). Das hat nicht nur zur Folge, dass alle Courts besetzt sind, sondern auch, dass aus der ersten Mannschaft kein Spieler bei der Reserve zum Einsatz kommen kann. „Die Schweizer Liga spielt auch, also haben wir durchaus einen Personalmangel“, beschreibt der Kapitän die personelle Situation. „Wir haben jetzt keine Übermannschaft auf die Beine gestellt“, stapelt Schmidt tief. Die Reserve wird also in der gleichen Besetzung antreten wie bei den vorangegangenen Spieltagen auch. Doch hat sich die Reserve mehr als nur achtbar aus der Affäre gezogen, zwei Siege in drei Partien geholt und sich vor der Pfingst-Pause auf den zweiten Tabellenplatz gesetzt.