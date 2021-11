Tennis-Olympiasieger Kraft tanken für Turin: Zverev hakt Paris-Aus schnell ab

Und der Titelverteidiger aus Russland war für den ausgelaugten Zverev dann in der Tat einfach zu gut. Nur 80 Minuten benötigte der US-Open-Champion für seinen verdienten Erfolg. "Ganz so einfach wie es das Ergebnis aussagt, war es aber nicht", sagte Medwedew nach seinem vierten Sieg in Serie gegen Zverev. Im Finale am Nachmitag geht es für die Nummer zwei der Welt im Top-Duell mit Branchenprimus Novak Djokovic um den Titel in der französischen Hauptstadt.

Djokovic heiß auf nächsten Paris-Titel

Djokovic hatte in seinem Halbfinale den Polen Hubert Hurkacz mit 3:6, 6:0, 7:6 (7:5) niedergerungen. Damit steht fest, dass der Serbe zum siebten Mal das Jahr als Nummer eins der Welt beenden wird. Das schaffte vor ihm noch niemand. "Ich bin einfach unglaublich stolz, das Jahr wieder als Nummer eins zu beenden", sagte Djokovic. Zuletzt hatte er sich die Bestmarke mit dem Amerikaner Pete Sampras geteilt, der von 1993-1998 sechs Mal nacheinander die Saison als Bester abgeschlossen hatte.

Für Djokovic ist das mit rund drei Millionen Euro dotierte Event in Paris der erste Auftritt seit dem verlorenen US-Open-Finale gegen Medwedew in New York. Danach hatte sich der 34-Jährige eine Auszeit genommen, um sich physisch und psychisch wieder zu erholen. Zum Ende der Turnierhatz um den Globus wollen schließlich alle in Turin noch einmal ihr bestes Tennis zeigen. Auch Zverev.

