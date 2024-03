Tennis: Olympiasieger Zverev beim Turnier in Miami im Achtelfinale

In der dritten Runde trifft Zverev auf den Russen Karen Chatschanow, der den Argentinier Francisco Cerundolo mit 6:1, 5:7, 7:6 (7:5) ausschaltete. Damit kommt es in Miami zum Wiedersehen der Olympia-Finalisten. In Tokio hatte sich Zverev gegen Chatschanow mit 6:3, 6:1 durchgesetzt.

Im ersten Satz hatte der Weltranglisten-Fünfte aus Hamburg immer wieder Probleme mit seinem 33 Plätze schlechter eingestuften Gegenspieler. Erst im Tiebreak holte sich der in Miami an Position vier gesetzte Zverev den ersten Durchgang. Danach ging es einfacher. Zverev zog auf 5:3 davon, ehe er gegen den Wimbledon-Viertelfinalisten des Vorjahres im letzten Aufschlagspiel noch drei Breakbälle abwehren musste. Nach 1:44 Stunden verwandelte Zverev dann seinen ersten Matchball.