Tennis-Olympiasieger Zverevs Ziele für 2022: Grand-Slam-Titel und Nummer eins

"Ich möchte das Jahr gut starten. Ich möchte in der Form bleiben und vielleicht noch in eine bessere Form kommen", sagte Zverev zuletzt in einem Sky-Interview. Seit seinem enttäuschenden Achtelfinal-Aus in Wimbledon im Juni hat er nur vier Partien verloren, neben Gold bei Olympia auch die Turniere in Cincinnati, Wien und eben die ATP Finals gewonnen. "Ich kann nicht viel besser Tennis spielen als in den vergangenen sechs Monaten", sagte Zverev.

Hartes Training in Monte Carlo

Und dennoch hat er in der Vorbereitung in Monte Carlo wieder hart gearbeitet. Mehrere Stunden im Fitness-Center, viel Zeit auf dem Court - Zverev hat sich trotz zahlreicher Termine wie bei der Ehrung zum "Sportler des Jahres" nicht geschont. "In dieser Zeit werden die Grundlagen gelegt", sagte Tennis-Legende Boris Becker. "Ich denke schon, dass Novak, Daniil (Medwedew) und Sascha (Zverev) auch das nächste Jahr dominieren werden."

In Sydney wird Zverev sehen, in welcher Verfassung er ins neue Jahr startet. Beim Auftaktspiel gegen Großbritannien am Sonntag trifft die deutsche Nummer eins auf den Weltranglisten-12. Cameron Norrie. Zuvor spielen Struff und Daniel Evans gegeneinander. "Wir haben eine gute Truppe. Die waren im Halbfinale vom Davis Cup, und ich habe nicht gespielt", sagte Zverev zu den Chancen beim ATP Cup. "Wir haben ein gutes Doppel und mit Jan-Lennard eine gute Nummer zwei. Ich denke schon, dass wir ganz gute Chancen haben." Weitere Gegner sind die USA und Kanada. Nur die Sieger der vier Vorrunden-Gruppen erreichen das Halbfinale.