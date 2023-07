Tennis, Peter-Gutmann-Turnier Mögen die Spiele beginnen

Bei den Herren werden im Einzel der LK-Klassen in diesem Jahr zwei Turniersieger ausgespielt. Denn um dem großen Teilnehmerfeld gerecht zu werden, wurden die Felder nach ihren LK-Werten aufgeteilt.

Da in den Klassen Damen 30, Damen 50 und Herren 50 die Anmeldungen in einem überschaubaren Rahmen waren, entschied sich die Turnierleitung, diese Partien in Gruppenspielen auszutragen. Gar nicht besetzt wurden die Einzel-Klassen Damen, Herren 30, Herren 40, Damen 40 und Damen 60.

Ab Freitag, 28. Juli, findet dann außerdem ein DTB-Ranglisten-Turnier auf der Tennisanlage am Gmeiniweg statt. Im Herren-Einzel wird es in diesem Jahr auf jeden Fall einen neuen Titelträger geben. Denn der Vorjahressieger Leon Zeoli, der das DTB-Ranglisten-Turnier im vergangenen Jahr überraschend gewann, hat für dieses Jahr nicht gemeldet.

Für das Damen-Turnier hatte sich mit Rieke Wendt nur eine Spielerin angemeldet. Daher wird kein DTB-Ranglisten-Turnier der Damen stattfinden. Seit Jahren bemüht man sich bei den Grenzachern, dass auch ein starkes Damenturnier gespielt wird. Doch die Resonanz ist einfach zu gering. „Das ist aber bei vielen Vereinen in der Region und auch in der Schweiz der Fall“, bedauert Gutmann.

Alle Finalspiele werden dann am Sonntag auf den sieben Sandplätzen des TC 1923 Grenzach am Gmeiniweg ausgetragen. Damit kommt der TC 1923 erstmals in den Genuss, dass die Spiele beim DTB-Ranglistenturnier auch als Spiele für die Bezirksmeisterschaften ausgetragen werden.