Tennis: Rafael Nadal erreicht dritte Runde in Madrid

Nadal noch mal in Paris dabei?

Seine Leistung auf Sand in Madrid dürfte auch großen Einfluss auf Nadals Entscheidung haben, ob er bei den am 26. Mai beginnenden French Open antritt oder nicht. "Ich werde nicht in Paris spielen, wenn ich mich so fühle wie heute", hatte der 14-malige French-Open-Gewinner am Mittwoch gesagt und damit für Aufsehen gesorgt. Nadal, der immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, will 2024 seine Karriere ausklingen lassen.