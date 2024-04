Tennis: Rafael Nadal siegt beim Comeback in Barcelona

Der 37-Jährige setzte sich beim ATP-Turnier in Barcelona auf seinem Lieblingsbelag Sand gegen den Italiener Flavio Cobolli mit 6:2, 6:3 durch und zog souverän in die zweite Runde ein. Dort trifft der 22-malige Grand-Slam-Turniergewinner auf den an Nummer vier gesetzten Australier Alex de Minaur.

"Ich habe es schon öfter in meiner Karriere probiert, und jedes Mal wird es schwieriger. Vor allem, wenn man im fortgeschrittenen Alter ist. Das macht die Dinge schwieriger", sagte Nadal im Anschluss lächelnd über seine erneute Rückkehr auf den Platz: "Ich bin durch schwere Momente gegangen, aber zur gleichen Zeit bedeutet es mir sehr viel, wenn ich ein paar Tage auf der Tour sein kann, mit den Jungs trainieren und mich mit ihnen im Wettkampf messen kann." Die Freude daran sei weiterhin sehr groß.