"Ich bin nicht mehr in dem Zustand, in dem ich in Australien war", sagte Zverev vor Turnierstart. Bei den Australian Open - dem ersten Grand-Slam-Turnier seit der langen Zwangspause 2022 - war er dieses Jahr bereits in der zweiten Runde gescheitert. "Ich muss von Match zu Match besser werden. Bei mir kennt man das, bei Grand Slams starte ich gerne mal mit unnötigen Fünfsatzmatches. Das muss ich besser machen."

In den späteren Runden könnte er dann auch wieder im größten Stadion der French Open auftreten, wo er voriges Jahr im Halbfinale gegen Rafael Nadal schwer umknickte und anschließend mehr als ein halbes Jahr ausfiel. "Es wird anders sein, wenn ich das erste Mal wieder auf dem Chatrier bin. Dann kann es schon sein, dass es für mich andere Gefühle sind", berichtete Zverev.