Tennis: Reserve legte sich noch einmal voll ins Zeug

Nicht so recht zum Feiern zumute war und ist der zweiten Mannschaft des TC Grenzach 1923, die ohne einen Saisonsieg den Gang in die erste Bezirksliga antreten muss. Der Abstieg stand schon vor dem letzten Spieltag fest. Und dennoch legte sich die Grenzacher Reserve nochmals voll ins Zeug. Das allerdings änderte nichts an der am Ende deutlichen 2:7-Niederlage gegen den TC Schönberg II.