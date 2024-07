Tennis: Rheinfelden bleibt weiter ungeschlagen

In Hirschberg war nicht viel zu holen für Brugger & Co. Lediglich Claudia Schmidt an Position fünf durfte jubeln. Sie gewann ihr Einzel gegen Kelly Röhrig relativ klar mit 6:1 und 6:3. Die restlichen fünf Matches gingen allesamt an die Gastgeberinnen, und zwar deutlich.

Anja Schubert an Position eins musste sich Katharina Marquardt mit zweimal 3:6 beugen, während Martina Brugger an Position zwei gegen Nadja Zappe mit 3:6 und 0:6 chancenlos blieb. Dasselbe in grün galt für Claudia Wenger an Position drei, die in Cathrin Thünker beim 1:6 und 4:6 ihre Meisterin fand. Anja Rosso an Position vier fand keine Mittel gegen Birgit Wolthan (3:6, 0:6) und Nianca Trcovic verbuchte lediglich vier Spiele gegen Jutta von Amende beim 1:6 und 3:6.

Es spricht für die Gäste, dass sie sich trotz der feststehenden Niederlage in den drei Doppeln kräftig zur Wehr setzten und den Tabellendritten mächtig ärgerten. Nur das Dreier-Doppel ging relativ deutlich an die Gastgeberinnen. Die Einser-Paarung Schubert/Rosso kämpfte sich nach einem verkorksten ersten Satz zurück in die Verlosung, gewann Satz zwei mit 7:5, um dann auch im Match-Tiebreak lange Zeit mitzuhalten. Knapp mit 9:11 zog sie am Ende aber dann doch den Kürzeren.

Belohnt für seine kämpferische Leistung wurde das Zweier-Doppel mit Brugger/Wenger. Nach dem verlorenen ersten Satz drehten die beiden Gäste mächtig auf. Auf des Messers Schneide stand die Partie im Match-Tiebreak. Hier ging es in die Verlängerung, ehe die Steinen-Langenau-Kombo mit 13:11 die Oberhand behielt.

Einzel: Marquardt – Schubert 6:3, 6:3, Zappe – Brugger 6:3, 6:0, Thünker – Wenger 6:1, 6:4, Wollthan – Rosso 6:3, 6:0, Röhrig – Schmidt 1:6, 3:6, von Amende – Trcovic 6:1, 6:3. Doppel: Marquardt/Zappe – Schubert/Rosso 6:0, 5:7, 11:9, Thünker/Röhrig – Brugger/Wenger 6:3, 1:6, 11:13, Wollthan/von Amende – Schmidt/Trcovic 6:3, 6:2.