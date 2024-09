Tennis: Selbstbewusst ins Viertelfinale: Zverev bei US Open auf Kurs

Bei anfangs 28 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit hatte Zverev im Achtelfinale gegen den Außenseiter nur im ersten Satz Probleme. Nach 2:36 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball und feierte seinen 450. Sieg auf der ATP-Tour.

"Ich war sehr defensiv zu Beginn des Spiels. Ich bin sehr froh, dass ich weiter bin", sagte Zverev - und hofft auf drei weitere Siege in New York. "Ich tue alles dafür, was ich kann. Ich gebe alles, hoffentlich ist es an einem Punkt meiner Karriere so weit."