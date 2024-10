Tennis: Shelton nur einen Tick stärker als Stan

Der doppelte Titelverteidiger Félix Auger-Aliassime (ATP 19) bleibt in Basel ungeschlagen. Seit seinem Debüt auf dem Center Court am 26. Oktober 2022 hat der Kanadier kein einziges Match verloren und feierte am Mittwoch seinen beeindruckenden elften Sieg in Folge bei den Swiss Indoors in Basel.