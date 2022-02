Tennis-Star Nach Disqualifikation: Zverev gibt Davis-Cup-Comeback

Zeit nach Aus

Eigentlich hatte Zverev seine Teilnahme an der Davis-Cup-Partie abgesagt, weil die Begegnung im Olympia-Park von Rio de Janeiro zwischen den beiden ATP-Turnieren in Acapulco und Indian Wells (ab 7. März) nicht in seinen Turnierplan passte. "Ich habe allerdings schon in Melbourne bei den Australian Open mit Alexander vereinbart, dass wir noch einmal reden, wenn er in Acapulco früh scheitern sollte", sagte Kohlmann. Diese Situation trat nach der Disqualifikation in Mexiko nun ein.

Zverev bildet jetzt zusammen mit Jan-Lennard Struff, Oscar Otte und den beiden Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz das deutsche Team. Letztmals war der Weltranglisten-Dritte 2019 für das deutsche Davis-Cup-Team aktiv.