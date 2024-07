Tennis: Vor Zverev-Auftritt: Struff siegt zum Wimbledon-Auftakt

Am Dienstag schlagen auch die frühere Turniersiegerin Angelique Kerber (gegen die Kasachin Julia Putinzewa) und Zverev zum ersten Mal in Wimbledon auf. Der French-Open-Finalist bekommt es in der ersten Runde mit dem spanischen Außenseiter Roberto Carballes Baena zu tun. Im bisher einzigen Duell hat er ihn 2023 auf Sand in Madrid besiegt.

"Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wie er auf Rasen spielt. Ich habe es live noch nie gesehen", gestand die deutsche Nummer eins. "Mal schauen. Es ist eine erste Runde, wo ich hoffentlich gut ins Turnier starten werde." Zverev will sich in Wimbledon so reif fürs Rasentennis präsentieren, wie er sich in den vergangenen Jahren offenbar nicht gefühlt hat.

Zverev auf Titeljagd

Langsam scheint der Weltranglisten-Vierte eine Liebe zum Tennis auf Rasen zu entwickeln. Trotz seines bisher enttäuschenden Abschneidens in London hat sich der 27-Jährige selbst für die diesjährige Auflage des dritten Grand-Slam-Turniers des Jahres zu einem Titelanwärter erkoren und klar seine Ziele hervorgehoben: "Es ist das erste Mal, dass ich wirklich denke, ich bin hier als ein Kandidat, um vielleicht den Titel zu gewinnen".