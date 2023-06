Tennis Struff zwischen Frust und Stolz: "irgendwann einen Titel"

Bei aller Enttäuschung war Struff über seine nächste erfolgreiche Woche aber auch stolz. "Ich habe Finale in Stuttgart gespielt, das ist absolut super. Das nehme ich mit. Die Saison ist absolut geil bisher", sagte der Sauerländer: "Wie ich in den engen Situationen sehr mutig agiert habe häufig - das ist was, was ich mitnehmen kann. Was richtig positiv ist für die nächsten Wochen."