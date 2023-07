Nach der ersten Einzelserie lagen die Eschborner bereits mit 3:0-Siegpunkten in Front, weil Karl-Heinz Rival in zwei Sätzen und Detlev Seifert und Michael Opitz jeweils in der Verlängerung unterlagen. Beide mussten sich ihren Gegnern im Match-Tiebreak jeweils mit 7:10 geschlagen geben. In zweiten Einzelserie erging es Bernd Martin an eins und Jan Kofol nicht besser. Am Ende hatte Eschborn die Nase vorne.