Tennis: Tennis-Weltklasse zu Gast in Basel

Die sportliche Leistungsdichte an den Swiss Indoors Basel ist hoch wie selten zuvor in 34 Jahren ATP-Tour. Spieler, die sich für das Hauptturnier am Schweizer Tennishöhepunkt qualifiziert haben, belegen zum Zeitpunkt der Entry-List-Deadline einen ATP-Rang unter den 44 Weltbesten. Es zeigt zudem ein Tableau, das geradezu gespickt ist mitillustren Namen. „Mit diesem Ausweis und den neugetätigten Investitionen in der Infrastruktur festigen wir den hohen Stellenwert als drittgrößtes Hallenturnier der Welt im Rahmen der ATP Tour“, freut sich Turnierpräsident Roger Brennwald.

Viele neue Gesichterin Basel

Die Swiss Indoors verraten einen erfrischend-leuchtenden Teint. Mindestens sieben Profis starten erstmals in Basel, darunter der Sieger von Madrid, Andrey Rublev (ATP 6), der amerikanische Jungstar Ben Shelton (ATP 16), der Shootingstar der Grande Nation und frischgebackene Sieger von Tokyo Arthur Fils (ATP 21), Alejandro Tabilo (Chile, ATP 23), Francisco Cerundolo (Argentinien, ATP 31), Jiri Lehecka (Tschechien, ATP 34) und Matteo Arnaldi (Italien, ATP 36).