Australian Open Titelform in Tiebreaks: Zverev erreicht Halbfinal-Showdown

Entsprechend reckte Zverev eher erleichtert als euphorisiert die Arme, nachdem er mit einem krachenden Ass seinen dritten Matchball nach dreieinhalb Stunden verwandelt hatte. Durch seinen insgesamt 30. Sieg bei den Australian Open überflügelte Zverev die Tennis-Ikone Boris Becker und ist in dieser Statistik nun alleiniger Rekordhalter der männlichen deutschen Spieler.

"Der große Unterschied ist", sagte Zverev: "Boris Becker hat die Trophäe hier zweimal hochgehalten. Ich habe es noch nicht getan."

Eine Feder bringt Zverev aus dem Konzept

Das Match gegen Paul gab auch nicht viel Anlass zur Hoffnung, dass sich daran etwas ändert. Zverev schwächelte im mit viel Mühe gewonnenen ersten Satz mit einer Quote von nur 60 Prozent erster Aufschläge ausgerechnet in seiner Paradedisziplin. Nur dank eines Re-Breaks zum 6:6 rettete er sich in den Tiebreak, in dem er dominierte.