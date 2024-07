Tennis "Spaßiger Tag" - Alcaraz zieht ins Wimbledon-Finale ein

"Ich bin wirklich glücklich über meine Leistung. Ich habe sehr, sehr nervös angefangen", sagte Alcaraz erleichtert. Anfang des zweiten Satzes habe er versucht, seine Nervosität abzulegen: "Es war hilfreich, 3:1 zu führen. Danach konnte ich mein eigenes Spiel spielen. Alles in allem denke ich, habe ich ein sehr gutes Match gespielt."

Makellose Bilanz in Grand-Slam-Endspielen

In seinem vierten Grand-Slam-Finale tritt Alcaraz am Sonntag entweder in einer Neuauflage von 2023 gegen den serbischen Topstar Novak Djokovic an oder er bekommt es mit dem italienischen Außenseiter Lorenzo Musetti zu tun. Erst vor gut einem Monat hatte sich Alcaraz im Endspiel von Paris gegen Alexander Zverev zum French-Open-Sieger gekrönt. In allen seinen drei bisherigen Grand-Slam-Endspielen hat der junge Spanier triumphiert.