Tennis Tsitsipas zieht in Australian-Open-Finale ein

Der Grieche bezwang in seinem Halbfinalmatch den Russen Karen Chatschanow mit 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 und steht damit zum zweiten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale.

Dort trifft der French-Open-Finalist von 2021 am Sonntag auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Turnierfavorit Novak Djokovic aus Serbien und dem US-Amerikaner Tommy Paul, die sich im Anschluss (9.30 Uhr MEZ/Eurosport) in der Rod Laver Arena gegenüberstehen.