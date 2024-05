TC 1923 Grenzach II – TC Oberweier II 2:7. – Auch Saisonspiel Nummer zwei ist für die Grenzacher Reserve verloren gegangen. Gegen die zweite Mannschaft aus Oberweier schlug am Ende eine 2:7-Niederlage zu Buche.

Es war der erwartete starke Gegner, doch so deutlich, wie es das Endergebnis aussagt, war es dann eben doch nicht. Auf der Anlage am Gmeiniweg sahen die Zuschauer durchaus auch enge Partien. Und am Ende hatte dennoch auch irgendwie die glücklichere Mannschaft die Nase vorn.

Das untermauert allen voran das heiß umkämpfte Match der beiden Spitzenspieler. Hier lieferten sich Martin Poplawski und Bastian Bross ein Duell auf Augenhöhe. Beide Cracks kämpften um jeden Ball, wollten unbedingt den Sieg. Am Ende musste der Match-Tiebreak entscheiden. Und hier hatte Bross, der auch in der Regionalliga für Oberweier aufschlägt, die Nase mit 11:9 vorn. Satz eins war zuvor mit 7:5 an den Gast gegangen, Durchgang zwei mit 6:3 an den Grenzacher.

Ebenfalls erst im Match-Tiebreak wurde das Spiel der beiden Fünfer entschieden. Youngster Konstantin Hartmann lieferte dabei gegen Paul Andrei Gogonea eine tolle Leistung ab, holte Satz eins mit 6:2 und ließ sich auch nicht von einem 1:6 in Durchgang zwei aus der Ruhe bringen. Den entscheidenden Match-Tiebreak holte sich nämlich der Nachwuchsmann mit 10:7.

Sein Erfolg war der einzige in den sechs Einzeln auf den Sandplätzen am Gmeiniweg. Denn Fabian Beck hatte keine Chance gegen Andre Steinbach (1:6, 0:6), Klaus Jank musste sich in einer weitaus ausgeglichenen Begegnung gegen Marco di Marco mit 5:7 und 3:6 beugen und Philipp Kahoun hatte mit 3:6 und 4:6 gegen Lorenzo di Marco das Nachsehen.

Dasselbe Ergebnis stand im Duell der Sechser auf dem Spielbogen. Hier unterlag David Kummle seinem Gegner Lennard Smely.

Durch das 5:1 nach den Einzeln war die Messe schon vor den Doppeln gelesen. Und so wurden die drei noch ausstehenden Paarungen nicht mehr ausgetragen.

Einzel: Poplawski – Bross 5:7, 6:3, 9:11, Beck – Steinbach 1:6, 0:6, Jank – M. di Marco 5:7, 3:6, Kahoun – L. di Marco 3:6, 4:6, Hartmann – Gogonea 6:2, 1:6, 10:7, Kummle - Smely 3:6, 4:6. Doppel: Poplawski/Beck (w.o.) – Bross/Steinbach , Jank/Kahoun – M. di Marco/L. di Marco (w.o.), Hartmann/Kummle (w.o.) – Gogonea/Smely.