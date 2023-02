Tennis Von Last befreit und gesund: Zverev heiß auf Davis Cup

Und vor allem: Zverev ist fit für das Qualifikationsduell am Freitag und Samstag. "Ich fühle mich so gut wie noch nie nach meiner Verletzung", sagte die Nummer eins der deutschen Mannschaft. "Ich habe in dieser Woche im Training die besten Sätze gespielt, seit ich wieder gesund bin", betonte der 25-Jährige und erntete von Bundestrainer Michael Kohlmann keinen Widerspruch. "Er macht einen sehr guten Eindruck."

Zverev und Otte in den Einzels

Nun gilt es, diesen Eindruck gegen die Schweiz auch in Punkte umzuwandeln. Zverev trifft am Freitag im zweiten Einzel auf den Schweizer Routinier Stan Wawrinka. Zuvor (17.00 Uhr) spielen Oscar Otte und die Schweizer Nummer eins Marc-Andrea Hüsler gegeneinander. Am Samstag (13.00 Uhr) steht dann zunächst das Doppel an, ehe Zverev gegen Hüsler und danach Otte gegen Wawrinka spielt. Änderungen für den Samstag sind bis kurz vor Beginn der jeweiligen Spiele noch möglich. Der Gewinner des Duells qualifiziert sich für die Gruppenphase Mitte September.