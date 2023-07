Tennis Kein neues Wimbledon-Märchen: Frühes Aus für Tatjana Maria

Die 35-Jährige verlor gegen Sorana Cirstea aus Rumänien mit 1:6, 6:2, 3:6 und verpasste damit als zweite deutsche Tennisspielerin den Einzug in Runde zwei. Am Montag war bereits Anna-Lena Friedsam gescheitert, am Dienstag hatten wegen Regens keine Begegnung mit deutscher Beteiligung stattgefunden.

2022 hatte Maria gegen Cirstea in der zweiten Runde noch in drei Sätzen gewonnen. Danach hatte sie beim bekanntesten Tennis-Turnier der Welt eine Erfolgsstory geschrieben. Nach einem Sieg im deutschen Viertelfinal-Duell gegen Jule Niemeier war für Maria erst im Halbfinale in drei Sätzen gegen die Tunesierin Ons Jabeur Schluss gewesen. "Das kann mir keiner mehr nehmen. Ich werde immer eine Halbfinalistin in Wimbledon sein, auch wenn ich jetzt natürlich sehr enttäuscht bin", sagte sie nun.