Tennis-Wettbewerb bei Olympia Schluchzender Tennis-Star: Djokovic endlich Olympiasieger

Wie Steffi Graf, Andre Agassi, Rafael Nadal und Serena Williams hat Djokovic nun den Golden Slam in seiner Karriere aus den Triumphen bei den vier Grand-Slam-Turnieren und dem Olympiasieg geschafft. "Schatzi, well done", schrieb Boris Becker an seinen früheren Schützling Djokovic auf X.

Djokovic stoppte damit den Erfolgslauf von Silbermedaillengewinner Alcaraz, der zuletzt bei den French Open und in Wimbledon triumphiert hatte. Bronze ging an den italienischen Zverev-Bezwinger Lorenzo Musetti.

Der erste Satz dauert länger als das Olympia-Finale von Zverev

Drei Wochen nach dem Wimbledon-Endspiel war die Stimmung auf dem Court Philippe-Chatrier von Beginn an großartig. Die beiden Protagonisten kämpften in Satz eins verbissen um jedes Spiel. Die Spannung des ersten Abschnitts gipfelte im Tiebreak, den Djokovic mit vier Punkten in Serie für sich entschied. Allein 93 Minuten dauerte der erste Durchgang und war damit schon länger als das gesamte Finale vor drei in Japan, als Zverev dem Russen Karen Chatschanow in nur 79 Minuten kaum eine Chance gelassen.