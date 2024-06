Beim olympischen Tennisturnier im Stade Roland Garros, in dem Nadal 14 French-Open-Titel feierte, will der Ausnahmekönner im Einzel und im Doppel mit Carlos Alcaraz antreten. Die olympischen Tennis-Wettbewerbe beginnen am 27. Juli. Der Rasen-Klassiker in Wimbledon wird vom 1. bis 14. Juli ausgetragen.

Nadal plant Turnier-Start in Schweden

Schon nach seinem Erstrunden-Aus bei den French Open gegen den Hamburger Alexander Zverev hatte der von vielen Verletzungen geplagte Nadal seine Pläne angedeutet. Die Rasensaison sehe er als "schwierig" an, hatte der zweimalige Wimbledon-Gewinner gesagt: "Ich weiß nicht, ob es so schlau wäre, nach all dem, was meinem Körper passiert ist, jetzt eine Umstellung auf einen komplett anderen Belag zu machen und dann wieder auf Sand zurückzukehren."