Tennis WTA-Rückkehr nach China: Peng Shuai soll Thema bleiben

Nach Meinung von Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria soll die Sorge um Peng Shuai trotz der Rückkehr der WTA-Tour nach China weiter im Fokus stehen. "Ich finde es auf alle Fälle wichtig, dass wir über Peng Shuai reden und dass sich jeder darum kümmert, dass es ihr gut geht", sagte die schwäbische Tennisspielerin (35) und ergänzte: "Die Option mit China ist für uns Spielerinnen gut, dass wir wieder mehr Turniere und Optionen haben. Es waren in den letzten Jahren nicht mehr viele Turniere da."

Die WTA räumte vergangene Woche ein, dass sie mit ihrem Boykott nicht alle Ziele erreicht habe. So gab es weiterhin kein direktes Treffen zwischen Peng Shuai und WTA-Verantwortlichen. "Wir haben nicht alles erreicht, was wir uns vorgenommen hatten. Aber wir hatten Kontakt zu Menschen, die dicht an Peng dran sind, und uns wurde versichert, dass sie mit ihrer Familie sicher in Peking lebt", hieß es in der WTA-Mitteilung.