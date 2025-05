Tennis: Zum Start hohe Auswärtshürden

TC 1923 Grenzach, D30: „Wir sind gut aufgestellt und haben genügend Auswahl“, ist Teamchefin Katharina Elsässer vor dem ersten Match positiv gestimmt. Die Damen 30 des TC 1923 Grenzach müssen gegen den Tennisklub SSV Ulm 1846 ran. „Wir sind gespannt, mit welcher Formation die Gäste anreisen.“

Ab 11 Uhr geht es auf der Anlage am Gmeiniweg darum, mit einem Erfolgserlebnis in die Süd-Gruppe der Süd-West-Liga zu starten. Die Zielsetzung der Grenzacherinnen ist klar: Im Sechser-Feld soll am Ende der Klassenerhalt zu Buche schlagen. „Wir würden gerne drin bleiben“, sagt Elsässer (LK 6,4), die an Position sechs geführt wird.