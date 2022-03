Tennis Zverev auf Mission Wiedergutmachung: Davis Cup mal gewinnen

Innerhalb der Mannschaft war Zverevs Ausraster in Acapulco kein Thema mehr. "Wir haben das jetzt nicht mehr extra angesprochen", sagte Kohlmann. Stattdessen soll der Fokus auf dem Duell mit Brasilien liegen. Von den Ranglistenpositionen der einzelnen Spieler geht Deutschland als klarer Favorit in die Partie. "Aber Begegnungen in Südamerika sind immer etwas Spezielles", sagte Kohlmann. "Die hohen Temperaturen, die besondere Atmosphäre, da muss man sich schon drauf einstellen."

Das bekam auch Tennis-Legende Boris Becker vor 20 Jahren zu spüren. Im Hexenkessel von Rio quälte sich der dreimalige Wimbledonsieger im Auftaktmatch zu einem Fünfsatz-Sieg, verlor dann das Doppel an der Seite von Eric Jelen und trat am Schlusstag entkräftet und entnervt nicht mehr an. Markus Zoecke verlor schließlich das dritte Einzel in einem legendären Davis-Cup-Match gegen den Brasilianer Jaime Oncins nach mehr als fünf Stunden in fünf Sätzen. Das deutsche Aus war damit perfekt.