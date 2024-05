"Wenn es das letzte Mal war, habe ich es genossen", sagte der 37-jährige Nadal: "Für mich ist es so besonders, die Liebe der Menschen an dem Ort zu spüren, den ich am meisten liebe." Für Zverev, der beim Erstrunden-Showdown mit 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 die Oberhand behielt, hatte Nadal nur lobende Worte übrig: "Ich muss Sascha zu diesem großartigen Match gratulieren. Ich wünsche dir wirklich das Beste für das Turnier. Du verdienst mehr."

In der zweiten Runde trifft Zverev auf den Sieger des Matches zwischen dem Belgier David Goffin und Giovanni Mpetshi Perricard aus Frankreich. Doch sein gewonnenes Duell mit Nadal dürfte noch lange nachwirken. "Das Level war sehr, sehr hoch", sagte die deutsche Nummer eins bei Eurosport.