Tennis: Zverev übersteht Nachtschicht bei US Open - Djokovic raus

"Danke, dass ihr alle so lange geblieben seid", sagte Zverev im Sieger-Interview zu den Fans und witzelte. "Es ist ein Freitagabend in New York. Um ehrlich zu sein, wenn ich einen freien Freitagabend in New York hätte, wäre ich jetzt woanders."

Zverev feierte damit den 100. Sieg in einem Spiel bei einem der vier größten Turniere der Saison. Er ist der erste Spieler, der nach 1990 geboren wurde, der diese Marke erreicht. "Es hat so viel Spaß gemacht, zu spielen. Ich bin einfach froh, dass ich weiter bin", sagte Zverev.