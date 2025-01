Tennis Zverev gegen Djokovic: Freunde, Rivalen, Weltraum-Fans

Das glaubt auch Djokovic. Zverev sei in "großartiger Form", habe einen "starken Aufschlag" und sei auf Hartplatz "ein supergefährlicher Gegner". Doch die größere Herausforderung sei für ihn jetzt, seinen Körper für die Partie fit zu bekommen. Er sei "besorgt", sagte Djokovic, der zusätzliche freie Tag komme "zur rechten Zeit". Aber "mental und emotional", das betonte Djokovic, sei er bereit für das Kräftemessen mit der Nummer zwei der Welt.

Djokovic für Zverev "der beste Spieler aller Zeiten"

Zverev ist gut beraten, nicht zu viele Gedanken an die Blessur seines Gegners zu verschwenden. Alcaraz hat sich darauf eingelassen - und mit dem Aus dafür bezahlt. Die Erfahrungen von 2023, als Djokovic während des gesamten Turniers immer wieder humpelte und wegen seines Oberschenkels medizinische Auszeiten in Anspruch nahm, sollten Zverev auch eine Warnung sein. Damals reckte Djokovic am Ende trotzdem die Trophäe in die Höhe.

Jetzt greift Djokovic mit Ex-Profi Andy Murray als Supercoach an seiner Seite nach dem elften Australian-Open-Triumph und dem 25. Grand-Slam-Titel insgesamt. "Novak ist der beste Spieler aller Zeiten", sagte Zverev. Er selbst wäre schon froh, wenn er seinen ersten Gesamtsieg bei einem der vier Major-Turniere feiern könnte. "Jeder weiß, was ich jage."