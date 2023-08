Tennis Zverev gewinnt bei US Open deutsches Duell mit Altmaier

Mit reichlich Mühe entschied der Tennis-Olympiasieger bei den US Open das deutsche Duell in 3:43 Stunden mit 7:6 (7:1), 3:6, 6:4, 6:3 für sich und zog in die dritte Runde ein. Dabei unterliefen Zverev zeitweise zahlreiche Fehler, erst im Spielverlauf steigerte sich der Weltranglistenzwölfte.

"Ende gut, alles gut", sagte Boris Becker als Experte bei Sportdeutschland.TV. "Sascha Zverev gewinnt das Spiel am Netz, das hätte ich nicht erwartet. Daniel hat eine große Zukunft vor sich, Kompliment." In der Runde der besten 32 geht es für Zverev gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow, der den britischen Altstar Andy Murray glatt in drei Sätzen bezwang.