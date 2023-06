Paris - Alexander Zverev hofft nach seinem Einzug in die dritte Runde bei den French Open auf ein deutsches Duell mit Daniel Altmaier im Achtelfinale. "Wir würden uns beide sehr freuen, die vierte Runde hier bei Roland Garros gegeneinander zu spielen", sagte der Tennis-Olympiasieger am späten Donnerstagabend in Paris. "Das wäre für ihn ein Wahnsinnserlebnis und für mich wäre es auch super, gegen einen anderen Deutschen bei einem Grand Slam zu spielen."