Zverev jetzt gegen Sinner oder Shelton

Zverev erreicht durch die Aufgabe des 37 Jahre alten Gegners zum dritten Mal ein Grand-Slam-Finale. Seine bisherigen Endspiele bei den US Open 2020 und den French Open im Vorjahr hatte er beide verloren. "Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich mal ein bisschen Glück in einem Finale habe", sagte Zverev.