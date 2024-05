Günstige Paris-Auslosung winkt

Im Vorjahr war Zverev in Paris bis ins Halbfinale vorgestoßen - genau wie 2022, als ihm im Match gegen Nadal eine schwere Fußverletzung alle Siegchancen geraubt hatte. Mit dem ersten Turniersieg auf Masters-1000-Niveau seit diesem herben Rückschlag hat es Zverev nun endgültig allen Zweiflern und auch sich selbst bewiesen, dass er wieder zur absoluten Weltspitze gehört.

In der am Montag veröffentlichten Weltrangliste kletterte er um einen Platz auf Rang vier - ein für die Setzliste bei den French Open nicht unerheblicher Fakt. So kann er Djokovic, Sinner und Alcaraz mindestens bis zum Halbfinale aus dem Weg gehen. Die Auslosung erfolgt am Donnerstag.

Doch so weit wollte Zverev unmittelbar nach seinem Triumph nicht vorausblicken. Er genoss seinen zweiten Sieg in Rom nach 2017 ausgiebig. Er küsste den Silberpokal und machte sein Betreuerteam mit einer Sektdusche nass. Von Vater und Trainer Alexander Zverev senior gab es einen liebevollen Kuss auf die Stirn.