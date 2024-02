"Ich glaube, dass ich im Januar viel aus meinem Körper rausgeholt habe. Wenn man im Adrenalin und in den Matches drin ist, dann macht man immer weiter. Und wenn man dann mal zur Ruhe kommt, dann stößt es alles auf einmal aus", hatte Zverev vor dem Turnier in Los Cabos der Deutschen Presse-Agentur gesagt und sich zuversichtlich gezeigt: "Ich habe schon relativ in Ordnung in Australien gespielt, so eine Form verliert man hoffentlich nicht so schnell. Meine Ziele sind nicht anders als die in Australien."