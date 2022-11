Tennis Zverev plant Start beim United Cup - Showkämpfe im Dezember

Zwar wird die deutsche Nummer eins nicht bei der Davis-Cup-Endrunde Ende dieses Monats in Malaga für Deutschland spielen, der 25-Jährige will aber im Dezember an einigen Show-Events teilnehmen. "Er braucht einfach ein paar Matches vor der neuen Saison", sagte sein Bruder Mischa Zverev in einem Instagram-Live bei Eurosport.

"Deswegen haben wir für ein paar Exhibition-Turniere gemeldet", sagte der Manager der deutschen Nummer eins. So sind Teilnahmen am Diriyah Tennis Cup in Saudi-Arabien (8. bis 10. Dezember) und an der World Tennis League in Dubai (19. bis 24. Dezember) geplant.