Tennis Zverev startet erfolgreich in Titel-Mission von Australien

Zverev vom Start weg Herr der Lage

Anders als oft in der Vergangenheit in Erstrunden-Matches fand Zverev sofort gut ins Turnier. Der Olympiasieger von 2021 agierte wie gewohnt aufschlagstark, den ersten Satz sicherte er sich aber mit einem Vorhand-Winner. Auch das Returnspiel des Hamburgers war gefährlich, so dass er sich gegen den Wild-Card-Inhaber immer wieder Breakchancen herausspielen konnte. Die mangelnde Verwertung der einzige Kritikpunkt von Tennis-Idol Becker, ansonsten urteilte er als Experte bei Eurosport: "Alles war eigentlich gut."