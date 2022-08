Tennis Zverev und Otte nach Verletzungen für Davis Cup nominiert

In dieser Aufstellung hatte sich das deutsche Team in Brasilien in der Qualifikation durchgesetzt. In der Zwischenrunde am Rothenbaum geht es gegen Frankreich (14. September), Belgien (16. September) und Australien (18. September). Die besten zwei Teams jeder Gruppe erreichen die Viertelfinals, die wie die komplette K.o.-Phase vom 21. bis 27. November in Malaga stattfinden. In der Runde der besten acht Teams könnte der Auswahl des Deutschen Tennis Bunds als Gruppensieger ein Aufeinandertreffen mit Spanien oder Serbien drohen.