Australian Open "Nicht gut genug": Zverevs Final-Trauma verhindert Krönung

Tennis-Deutschland muss weiter warten

Becker bleibt mit seinem Triumph in Melbourne 1996 der bislang letzte deutsche Grand-Slam-Turniersieger bei den Männern. Zverev muss einen neuen Anlauf nehmen. Bei seiner Rede lobte er sein Team - und kritisierte sich selbst: "Ich bin einfach nicht gut genug - so einfach ist das." Als Reaktion darauf gab es vom Publikum Applaus - Becker reagierte am Mikrofon fast fassungslos: "Sag' doch sowas nicht, Sascha, du bist der zweitbeste Spieler der Welt, mein Gott."

Doch alle Aufbau-Versuche trösteten Zverev nur wenig. Die Siegerehrung verfolgte er größtenteils mit verschränkten Armen und leerem Blick, seine Silber-Schale für den zweiten Platz zeigte er ohne wirkliche Freude her. In der Geschichte des Profitennis hatten vor ihm nur fünf Spieler ihre ersten drei Grand-Slam-Finals verloren.

Becker: "Perfektes Match" von Sinner

Sinner, der seinen 21. Sieg in Serie holte, schrieb dagegen Tennis-Geschichte für sein Heimatland. Er ist jetzt mit drei Grand-Slam-Titeln der erfolgreichste Spieler Italiens - und das im Alter von gerade mal 23 Jahren.