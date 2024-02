In der Runde der besten Vier trifft er als topgesetzter Spieler des Turniers in Jordan Thompson erneut auf einen Australier und geht als Favorit in die Partie. Das andere Halbfinale bestreiten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland und der Norweger Casper Ruud.

Zverev hatte Anfang Februar seine Teilnahme an der Davis-Cup-Qualifikationsrunde in Ungarn wegen eines Virusinfekts abgesagt. Schon in Melbourne war der Weltranglistensechste auf seinem Weg ins Halbfinale der Australian Open krank geworden und hatte dort gegen den Russen Daniil Medwedew verloren.