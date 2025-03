Der Olympiasieger scheint in Miami seine Schwierigkeiten seit den Australian Open überwunden zu haben. "Ich bin sehr zufrieden mit meinem Level", sagte Zverev nach der Drittrunden-Partie gegen den Australier Jordan Thompson, die er 7:5, 6:4 gewonnen hatte. Nach dem verlorenen Finale in Melbourne hatte der gebürtige Hamburger in Buenos Aires, Rio de Janeiro und Acapulco bittere Niederlagen kassiert und war auch beim Masters-1000-Event in Indian Wells Anfang März gleich zum Auftakt ausgeschieden.

Djokovic begeistert Serena Williams

Ansteigende Form zeigt auch der zuletzt wie Zverev schwächelnde Novak Djokovic. Der 24-fache Grand-Slam-Champion gewann sein Achtelfinale gegen den Italiener Lorenzo Musetti klar mit 6:2, 6:2 und zeigte dabei vor den Augen vor US-Tennis-Legende Serena Williams eine starke Leistung.