Tennis Zverevs Australien-Plan: Suche nach Rhythmus statt Titeljagd

"Und, kannst du?", hatte der Hamburger seinen prominenten Trainingspartner vorher an der Seitenlinie gefragt. Nowitzki, in der Jugend einst unterfränkischer Tennis-Meister, antwortete leicht verlegen: "Also, wenn du genau zu mir hinspielst...".

Wichtiger als das PR-Training gegen die deutsche Sportikone war für Zverev aber das hochintensive Trainingsspiel kurz zuvor unter strahlender Nachmittagssonne gegen Kumpel Dominic Thiem - und natürlich die zeitgleiche Auslosung. Die bescherte Zverev für das Comeback auf der Grand-Slam-Bühne den Qualifikanten Juan Pablo Varillas, der es nach einer Niederlage nur über die Lucky-Loser-Regelung ins Hauptfeld geschafft hat, als Erstrundengegner. So weit, so gut. Dass danach in Melbourne deutlich stärkere Kontrahenten warten und im Halbfinale ein Duell gegen Titelfavorit Novak Djokovic möglich wäre, dürfte Zverev aktuell kaum beschäftigen. Nach langer Verletzungspause denkt er nur von Spiel zu Spiel.