Tennis „Zweite“ wird stark aufgestellt

Ein Wechselbad der Gefühle erlebte am vergangenen Wochenende TC 1923 Grenzach-Vorsitzender Thilo Kaltenbach auf der heimischen Anlage am Gmeiniweg. Während die erste Herren-Mannschaft in der Badenliga durch die beiden Niederlagen auf den letzten Tabellenplatz abrutschte, ist für die „Zweite“ nach einem weiteren Sieg der Aufstieg in die Badenliga möglich. „Ich werd’ verrückt, das hätte ich nie für möglich gehalten“, so ein konsternierter TC 1923-Chef.