Tennisabteilung des TUS Lörrach-Stetten: Tennissportler freuen sich auf die Platzerweiterung in Stetten

Die Finanzen

Die Gesamtkosten in Höhe von rund 210 000 Euro werden laut Baumgärtner größtenteils über Zuschüsse der Stadt Lörrach, des Badischen Sportbunds und des TuS-Hauptvereins, ein Darlehen des Hauptvereins und Eigenkapital der Tennisabteilung gedeckt. Um die verbleibende Finanzierungslücke von 30 000 Euro zu schließen, hat der Vorstand auf der Abteilungswebsite eine Crowdfunding-Aktion unter den Mitgliedern gestartet. Damit möglichst viele Eigenmittel eingebracht werden können, sind vor Jahresfrist zudem die Mitgliedsbeiträge erhöht worden. Diese Maßnahme hat laut Schatzmeister Florian Wagner 2024 etwa 2 000 Euro zu dem Überschuss in Höhe von rund 10 000 Euro beigetragen, der bereits in die Plätze investiert wurde.