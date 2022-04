Tennisstar Überraschend frühes Ausscheiden für Djokovic in Monaco

"Es wird einige Zeit dauern und einige Matches, um wirklich in Schwung zu kommen", hatte Djokovic zuvor eingeräumt. "Die vergangenen vier, fünf Monate waren wirklich herausfordernd für mich, mental und emotional." Wegen der fehlenden Impfung gegen das Coronavirus durfte Djokovic nicht an den Hartplatz-Turnieren in Indian Wells und Miami in den USA teilnehmen. Einen Start bei den Australian Open zu Saisonbeginn konnte er nicht durchsetzen und musste Melbourne nach einem juristischen Tauziehen im Januar wieder verlassen. Sein einziges Turnier vor Monte Carlo in diesem Jahr bestritt er in Dubai.